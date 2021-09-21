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Ленобласть в Госдуме будут представлять три единоросса из прошлого созыва

фото ЗакС политика Ленобласть в Госдуме будут представлять три единоросса из прошлого созыва

Избирательная комиссия Ленинградской области на заседании 21 сентября единоглассно утвердила результаты выборов в Госдуму на территории региона, сообщили в Леноблизбиркоме.

По всем трем одномандатным округам победили представители "Единой России", заседавшие в нижней палате парламента и в прошлом созыве. 

Во Всеволожском округе № 111 Светлана Журова получила 43,2% голосов. В Кингисеппском переизбрали Сергея Яхнюка (39,81%), а в Волховском № 113 - Сергея Петрова (40,85%).

У федерального списка "Единой России" 43,08% голосов. За КПРФ проголосовало 18,41%, за "Справедливую Россия – За правду" - 9,76%, за ЛДПР – 8,34%, за "Новых людей" - 6,59%. Остальные партии получили меньше 5%.  

Фото: duma.gov.ru


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