           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:37

Навальный о выборах: Мы просто разнесли соперников на матче, но табло-то у них

фото ЗакС политика Навальный о выборах: Мы просто разнесли соперников на матче, но табло-то у них

Оппозиционер Алексей Навальный, из покровской ИК-2 следящий за подсчетом голосов на региональных и федеральных выборах, которые завершились в воскресенье, поделился с общественностью своими свежими соображениями по теме. В его трактовке событий, произошел типичный случай своего рода спортивного поединка, в котором "счет не по игре". Парадоксальным образом, в его изложении, "разгромленная избирателями <...> "Единая Россия" снова получает большинство в Думе".

"Раньше мы иногда добивались в матчах ничьих, изредка - побед. А жулики подкручивали результаты на табло, чтобы их выигрыш выглядел убедительнее. А сейчас мы объединились, сфокусировались и с помощью УмГ просто разнесли соперников на матче. Но табло-то у них. И они снова нарисовали себе победу", - рассудил политик.

С учетом того, как проходила кампания и само голосование, Навальный теперь уверен, что высказывание "мы здесь власть" перестало быть лозунгом и заветным желанием. Теперь, по его мнению, его единомышленникам предстоит "терпеливо объяснять" всей стране то, как на самом деле проходило трехдневное голосование.

"Вы победили на этих выборах, что бы там ни было написано на табло", - резюмирует оппозиционер.

Напомним, что по итогам обработки 100% бюллетеней единороссы победили по партийным спискам с результатом 49,82%.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости21 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru