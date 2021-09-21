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Миронов обратился к главе МВД из-за исчезнувших бюллетеней в здании ТИК №36

фото ЗакС политика Миронов обратился к главе МВД из-за исчезнувших бюллетеней в здании ТИК №36

Лидер справедливороссов Сергей Миронов составил и направил обращение к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву из-за нарушений, обнаруженных в помещении ТИК №36. В здании избиркома обнаружились сейф-пакеты без пломб, в которых лежало недостаточное число бюллетеней.

Миронов просит Колокольцева взять расследование инцидента с пропавшими избирательными документов на личный контроль.

Помимо обращения к федеральным силовикам, эсеры вызвали в ТИК полицейских и составили заявление, поданное в 19 отдел полиции.

Интересно, что ТИК №36 располагается в одном здании с администрацией Выборгского района. В этом же здании перед губернаторскими выборами 2019 года были замечены люди, занятые внесением паспортных данных граждан в "подписные листы Александра Беглова".


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