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Новости 17:09

ТИК № 30 утвердила победу Ржаненкова на выборах, Вишневский - второй

фото ЗакС политика ТИК № 30 утвердила победу Ржаненкова на выборах, Вишневский - второй

Территориальная избирательная комиссия № 30 на заседании 21 сентября утвердила итоги выборов в Заксобрание Петербурга по округу № 2 (Центральный район), сообщил ЗАКС.Ру член ТИК от партии "Яблоко" Константин Королев.

В городской парламент прошел кандидат от "Единой России", председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков. Один из лидеров партии "Яблоко" и действующий депутат Борис Вишневский остался вторым. Третий - активист Ярослав Костров, представлявший "Справедливую Россию - За правду".

Королев намерен представить особое мнение на решение ТИК. Среди прочих электоральных аномалий в нем будут представлены итоги голосования на участке № 2247. Там у Ржаненкова 549 голосов, а у каждого из его соперников - не больше 10. 

Ранее Вишневский заявил, что у него "украли" победу и пообещал обжаловать итоги выборов в суде. В городской парламент он смог попасть по списку "Яблока", но партия лишилась дополнительного мандата.   

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