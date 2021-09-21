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Выборы 2021

Новости 16:55

По округу №20 депутатом признали единоросса Макарова

фото ЗакС политика По округу №20 депутатом признали единоросса Макарова

Отвечающая за выборы в Законодательное собрание Петербурга по округу №20 территориальная комиссия №27 подвела итоги голосования 21 сентября. Согласно принятому ТИК решению, депутатом стал кандидат от "Единой России" Алексей Макаров.

Он получил 15 909 голосов пришедших на выборы избирателей, следует из данных ГАС "Выборы". Ближе всего к Макарову по количеству голосов подошел кандидат от "Яблока" Дмитрий Хорзов - 8 084. Третье место у представителя КПРФ Юрия Курнакова - 6 368. 

"Справедливая Россия - За правду" выдвинула в округе №20 Кристину Черемных, которая получила 3 832 голоса. За представителя "Новых людей" Лидию Малетину проголосовало 2 995 человек, за кандидата от Партии росат Дениса Капустина - 2 183 человека, за представителя ЛДПР Антона Шульгина - 1 750 человек.

Напомним, во время трехдневного голосования на одном из участков округа №20 на несколько секунд закрыли камеру видеонаблюдения, когда в пустом помещении к сейфу подошла неизвестная женщина с предполождительно бумагами в руках. Жалобы на это ТИК №27 отклонил или не рассматривал. 


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