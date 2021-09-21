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В Генпрокуратуре пообещали привлекать к ответственности за призывы к массовым беспорядкам

фото ЗакС политика В Генпрокуратуре пообещали привлекать к ответственности за призывы к массовым беспорядкам

Замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, противодействию экстремизму и терроризму Генпрокуратуры Алексей Жафяров в ходе выступления в Совете Федерации заявил, что Генпрокуратура будет добиваться к привлечении ответственности тех, кто призывает к массовым беспорядкам и размещает в интернете заведомо недостоверные сведения, в том числе связанные с выборами в Госдуму.

"Мы будем добиваться привлечения к ответственности тех, кто допускал эти нарушения, и не только ограничивать незаконное распространение информации, но и привлекать к ответственности вполне конкретных виновных лиц", - приводит слова Жафярова "Интерфакс".

По его словам, прокуратура "принципиально реагирует на вбросы заведомо недостоверной информации, в том числе в ходе прошедшего голосования, и призывам к массовым беспорядкам, ограничивает доступ к ним методами прокурорского реагирования". Он указал, что эти действия "образуют составы как административных правонарушений, так и уголовных преступлений", и ведомство продолжит реагировать впредь.

Ранее в Петербурге возбудили дело о призывах к беспорядкам в отношении администратора одного из телеграм-каналов. Вячеслава Абрамова обвинили в публикации ролика, который побуждал "неограниченный круг лиц к беспорядкам в определенную дату". Защита Абрамова отмечала, что в деле канала фигурируют 11 человек.


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