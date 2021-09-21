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Новости 18:07

На восстановление псковских исторических памятников из бюджета РФ хотят выделить 1,5 млрд рублей

фото ЗакС политика На восстановление псковских исторических памятников из бюджета РФ хотят выделить 1,5 млрд рублей

Проект федерального бюджета на 2022-2024 годы, подготовленный кабинетом министров, предполагает значительную помощь Псковской области, являющуюся одним из самых бедных российских регионов. Субсидия НКО "Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)", заложенная в документе, представляет собой 1,5 млрд рублей, поделенных на три ближайших года, передает ТАСС.

Организация, выступающая реципиентом бюджетных средств, специализируется на реставрации старинных объектов архитектуры и проведении археологических раскопок. Главный упор делается на восстановлении православных храмов и монастырей, включенных в реестр наследия ЮНЕСКО, которых в Пскове насчитывается десять.


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