ЦИК опубликовала распределение мест в Госдуме: у "ЕР" 324 депутатских мандата из 450

Центризбирком привел распределение мест в новом, восьмом созыве Госдумы после выборов, передает РИА "Новости".

Согласно этим данным, "Единая Россия" получит 324 места: это на 19 мест меньше, чем было у фракции в предыдущем созыве. КПРФ получит 57 мест (было 42), ЛДПР - 21 (было 39). У "Справедливой России - За правду" будет 27 мест (было 23), у "Новых людей" - 13.

По одному кандидату по одномандатным округам проходит от партий "Гражданская платформа", "Родина", Партия роста. Еще пятеро будущих депутатов - самовыдвиженцы.