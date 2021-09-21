           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:15

ЦИК опубликовала распределение мест в Госдуме: у "ЕР" 324 депутатских мандата из 450

фото ЗакС политика ЦИК опубликовала распределение мест в Госдуме: у "ЕР" 324 депутатских мандата из 450

Центризбирком привел распределение мест в новом, восьмом созыве Госдумы после выборов, передает РИА "Новости".

Согласно этим данным, "Единая Россия" получит 324 места: это на 19 мест меньше, чем было у фракции в предыдущем созыве. КПРФ получит 57 мест (было 42), ЛДПР - 21 (было 39). У "Справедливой России - За правду" будет 27 мест (было 23), у "Новых людей" - 13. 

По одному кандидату по одномандатным округам проходит от партий "Гражданская платформа", "Родина", Партия роста. Еще пятеро будущих депутатов - самовыдвиженцы.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости21 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru