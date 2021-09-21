Мосгорсуд оставил Абызова под арестом до конца 2021 года

Мосгорсуд оставил бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова под арестом до 25 декабря, передает ТАСС со ссылкой на представителей суда.

Также продлены сроки ареста другим фигурантам дела: бывшему гендиректору ОАО "Региональные электрические сети" Сергею Ильичеву, заместителю генерального директора ООО "Ру-ком" Максиму Русакову, председателю совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александру Пелипасову, директору по экономике и финансам АО "Рэмис" Галине Фрайденберг.

Ранее Мосгорсуд признал законным решение о взыскании с Абызова 32,5 млрд рублей в пользу государства. Это рекордная сумма в стране по аналогичным коррупционным искам. Кроме того, Гагаринский суд Москвы взыскал с Абызова 22 млн долларов, а также 30,8 млн долларов и 5,6 млрд рублей (около 77 млн долларов по курсу на 8 сентября 2021 года) с "Альфа-банка" в доход Российской Федерации.

Абызов — фигурант нескольких уголовных дел: о создании преступного сообщества и мошенничестве, а также об отмывании средств. По версии следствия, он похитил 4 млрд рублей у двух компаний в Новосибирской области в составе организованной группы и вывел деньги за границу. По версии следствия, он также подкупил бывших топ-менеджеров "СИБЭКО" взяткой, чтобы те сообщили потенциальному покупателю пакета акций значимую информацию о деятельности компании.