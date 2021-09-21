В Смольном озвучили планирумые доходы и расходы бюджета на следующий год

Петербургский вице-губернатор Эдуард Батанов назвал ключевые показатели сверстанного проекта городского бюджета на 2022 год, сообщает "Фонтанка".

Планирующиеся доходы должны вырасти, по сравнению с текущими показателями 2021 года, на 12% и составить 874,3 млрд рублей. Расходы тоже вырастут - на 17% - и составят 918,1 млрд рублей. Из этого следует, что дефицит ожидается в районе 43,8 млрд рублей. Для сравнения - это в 12 раз больше, чем скорректированный в 2021 году дефицит, составивший 3,6 млрд рублей. Правда, первоначально, до внесения изменений, дефицит в 2021 году "закладывался" на уровне 89,7 млрд.

Проект бюджета также предусматривает, что в 2024 году доходы городской казны смогут превысить уровень 1 трлн рублей.