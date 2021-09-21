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Выборы 2021

Новости 18:51

Галкина вышла к Горизбиркому с плакатом о выборах и Беглове

фото ЗакС политика Галкина вышла к Горизбиркому с плакатом о выборах и Беглове

Сотрудники полиции прервали пикет кандидатки в депутаты Законодательного собрания от "Справедливой России — За правду" по округу № 21 напротив здания Санкт-Петербургской избирательной комиссии, где в эту минуту проходило заседание по рассмотрению ее жалобы, передает корреспондент ЗАКС.Ру.  

Кандидатка развернула плакат "21 округ. ТИК и Беглов перерисовали результаты выборов". Ее увели полицейские, но через несколько минут отпустили.

Сотрудники полиции переписали данные Галкиной и предупредили, что в проведение публичных мероприятий в период действия постановления правительства Петербурга №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции".

Через несколько минут Галкина подошла к окнам Горизбиркома и начала скандировать вместе со сторонниками "позор" и "верните честные выборы". Сотрудники полиции тут же попросили прекратить. Сейчас у здания городской комиссии около 30 человек. Среди них - руководитель регионального отделения Партии роста Павел Швец, участвовавший в выборах по округу № 22. Ранее Швец заявил, что, по его мнению, отданные за него голоса были переписаны в пользу единоросса Любови Егоровой.  

Саму Галкину на заседание не пустили без удостоверения кандидата. Наличие паспорта не помогло сотрудникам полиции убедиться, что она зарегистрированный кандидат.  

По предварительным данным ГАС "Выборы", вечером 20 сентября Галкина лидировала в 21-м округе, но уже на следующий день ее обогнал кандидат от ЛДПР Андрей Малков, который шел четвертым. Галкина уверена, что результаты выборов были сфальсифицированы. На заседание ТИК № 27 по утверждению результатов выборов не пустили членов избиркома и журналистов, якобы из-за дезинфекции здания администрации Московского района.  

Константин Леньков


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