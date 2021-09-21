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Капитальный ремонт "Мюзик-холла" стартует со следующего года

фото ЗакС политика Капитальный ремонт "Мюзик-холла" стартует со следующего года

Петербургский губернатор Александр Беглов утвердил изменения, внесенные в госпрограмму "Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге". Согласно новому постановлению, на реконструкцию здания "Мюзик-холла" на Кронверкском проспекте в 2022-2024 годах уйдет 4,5 млрд рублей (по 1,5 млрд ежегодно), передает пресс-служба Смольного. Речь идет о деньгах из регионального бюджета.

"Помимо масштабных ремонтных работ проведем модернизацию театральных залов и гостевых зон в соответствии с современными требованиями.  Обязательно должны быть созданы условия для маломобильных жителей", - прокомментировал подписание документа Беглов.

Долгожданные работы начнутся со следующего года: как минимум, в неудовлетворительном состоянии пребывают водосточная система и крыша.


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