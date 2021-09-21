КПРФ выиграла по двум одномандатным округам на выборах в ЗакС Петербурга

Территориальная избирательная комиссия № 11 вечером во вторник, 21 сентября, утвердила победителем на выборах в Заксобрание Петербурга по округу № 14 (Калининский район) Алексея Зинчука (КПРФ). Об этом ЗАКС.Ру сообщил сам кандидат.

Ранее Зинчук опасался, что его победу решат украсть. Накануне он записал видеообращение, в котором сказал, что ночью голоса в его поддержку могут "подменить" на голоса в поддержку "от так называемой новой партии власти".

"К сожалению, территориальная комиссия использует маневры. Завтра будет жалоба от какого-то проигравшего кандидата. Голоса будут вскрыты, пересчитаны, естественно, там будут новые бюллетени", - предположил Зинчук.

Кандидат считает, что никакой подмены в итоге не случилось из-за общественного резонанса и воли окружной избирательной комиссии.

Также КПРФ выиграла борьбу за мандат по округу № 5. Там уверенную победу одержала депутат пятого и шестого созывов Ирина Иванова. По спискам компартия занимает второе место и претендует еще на пять мандатов.