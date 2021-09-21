Галкину задержали у Горизбиркома

Полиция задержала у здания Санкт-Петербургской избирательной комиссии кандидатку в депутаты Законодательного собрания Петербурга по округу № 21 Ольгу Галкину якобы за агитацию, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

После сотрудники МВД увели с собой еще троих человек, участвовавших в стихийной акции за честное подведение итогов выборов. Telegram-канал "Задержания Санкт-Петербург" сообщил, что помимо Галкиной в автозаки попали пять человек. Известны имена двоих: Петр Ильин Пётр и Андрей Швая.

Полиция начала задерживать участников собрания после того, как бывший член УИК №1662 с правом совещательного голоса Анастасия Федосеева попыталась прорваться в здание ГИК. Она утверждала, что была свидетелем фальсификаций на своем участке и ей необходимо попасть на заседание городской комиссии.

В Горизбиркоме проходило заседание по рассмотрению жалобы Галкиной на действия участковых избирательных комиссий, которые, по ее словам, слишком долго доставляли бюллетени в ТИК и могли за это время подменить протоколы.

По предварительным данным ГАС "Выборы", вечером 20 сентября Галкина лидировала в 21-м округе, но уже на следующий день ее обогнал кандидат от ЛДПР Андрей Малков, который шел четвертым.

На заседание ТИК № 27 по утверждению результатов выборов не пустили членов избиркома и журналистов, якобы из-за дезинфекции здания администрации Московского района.







Дополнение. Позже канал "Задержания Санкт-Петербург" уточнил, что всего задержали троих человек, в том числе Галкину.

Константин Леньков