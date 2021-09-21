Избирком Петербурга отклонил все жалобы на нарушения на выборах

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 21 сентября рассмотрела пять жалоб на проведение выборов депутатов Государственной думы и Законодательного собрания. Член Горизбиркома Ольга Покровская перед началом заседания отметила, что в комиссию пришли и другие жалобы. Их рассмотрят позже, заверили ее коллеги.

Среди рассматриваемых Горизбиркомом обращений, была жалоба кандиадат в депутаты от "Справедливой России - За правду" Надежды Тихоновой на территориальный избирком №26. Во время выборов в УИК №1185 якобы провела надомное голосование, по которому отсутствовали соответствующие акты. Бюллетени с этой формы голосования участковая комиссия признала недействительными, то ТИК №26 снова решила считать эти бумаги дейстивтельными.

Член ГИК Олег Зацепа на заседании 21 сентября сообщил, что территориальный избирком решил сам пересчитать все голоса с участка №1185, когда участковая комиссия ушла из своего помещения. Во время подсчета данные перестали сходиться, и ТИК все же аннулировал бюллетени с якобы надомного голосования, заявил Зацепа. Поэтому, по его словам, жалобу стоит отклонить.

Член Горизбиркома от эсеров Екатерина Фесик попыталась предложить коллегам обсудить ситуации, когда участковые комиссии уходят со своих участков.

- У нас в городе следующая ситуация, которая длится несколько лет. Если что-то не нравится членам участковой избирательной комиссии, они просто собирают монатки и убегают вместе с документацией, а члены комиссий с правом совещательного голоса и наблюдатели остаются в помещении. Это происходило не только в Красносельском районе, а так же в Приморском районе, Московском районе... И, после того, как они все появляются из ниоткуда, как черт из табакерки, резко меняются результаты, - заявила Фесик.

Тему захотел поддержать член ГИК от КПРФ Андрей Беляков, но глава Горизбиркома предложила обсуждать жалобу. Так же она отреагировало на речь Белякова о том, что во многих избиркомах председатели запрещают членам комиссий что-либо делать: работать с определенными документами, вести видеосъемку и другое.

Также ГИК рассмотрел жалобу на УИКи Пушкинского района, где члену территориальной комиссии якобы не дали ознакомиться с документами. Физических доказательств нарушения рабочая группа Горизбиркома не выявила, сообщил Зацепа. Он добавил, что обращение с аналогичным предметом спора в саму ТИК не поступало.

Помимо этого, ГИК отказал заявителям в удовлетворении жалоб на ТИК №36 и на ряд участковых комиссий с ТИК №14. В это время у здания Горизбиркома собрались люди, требовавшие честных выборов.

София Саттарова