Число скончавшихся от коронавируса беременных петербурженок выросло в сравнении с 2020 годом

Главврач петербургского перинатального центра №1 Галина Гриненко озвучила последние имеющиеся у нее данные о заболеваемости коронавирусом среди беременных женщин в городе. Начала она со статистики, ведущейся с самого начала пандемии (с марта 2020 года).

"В нашем городе у 2 767 беременных пациенток была выявлена новая коронавирусная инфекция. У порядка 34% этих женщин наблюдалось средне-тяжелое и тяжелое течение болезни. Поэтому мы рекомендуем нашим пациенткам использовать профилактику, но выбор, конечно же, за ними", - цитирует ее выступление ТАСС.

С начала 2021 года от инфицирования COVID-19 скончались 15 беременных петербурженок, причем детям в большинстве этих случаев удалось сохранить жизнь. Большинство смертей (девять) пришлись на июль.

"В большинстве случаев мы справляемся, но мы также знаем, что 0,8% инфицированных женщин погибает", - добавила Гриненко.

В прошлом году от коронавируса и его последствий скончалось двенадцать беременных петербурженок.