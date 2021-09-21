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Новости 21 сентября, 21:02

Амосова и Четырбока официально признали победителями

фото ЗакС политика Амосова и Четырбока официально признали победителями

Окружные избиркомы вечером 21 сентября уведомили депутатов Законодательного собрания Петербурга Михаила Амосова и Дениса Четырбока о том, что им удалось переизбраться на новый срок. Об этом сообщили пресс-службы обоих политиков.

Амосов шел в городской парламент по округу № 6 (Калининский район) от "Справедливой России – За правду". Его основным соперником по выборам был единоросс Дмитрий Васильев. 

Предвыборная кампания Васильева оказалась одной из самых дорогостоящих в городе. По официальным данным, он израсходовал более 6,5 млн рублей из своего избирательного фонда. Новости о кандидате публиковали в официальных соцсетях районной администрации.

Единоросс Четырбок переизбрался по округу № 17. Основное противостояние у него развернулось с представительницей "Новых людей", бывшей судьей Уставного суда Ольгой Герасиной. По ходу кампании Герасина пыталась снять единоросса с выборов, а в первый день голосования на избирательной территории появились листовки, в которых Четырбок якобы призывает голосовать за кандидата от "Новых людей". 


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