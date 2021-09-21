Единороссы показали феноменальные результаты на выборах в совет МО "Ланское"

В результате дополнительных выборов в муниципальный совет МО "Ланское" все пять мандатов получили кандидаты от "Единой России", следует из ГАС "Выборы".

Победителями стали Анастасия Ковшенина, Серафима Мешалкина, Юрий Омельянович, Константин Шестопалов и Рауф Ширалиев. У Ковшениной - 1796 голосов, у каждого из остальных - более 2000. При этом, судя по официальным данным, один их соперник смог получить 884 голоса, а остальные не набрали и 500.

На избирательном участке № 1800 насчитали 1026 действительных бюллетеней. При этом за каждого из единоросса там проголосовали более 700 избирателей, а за любого из их противников - не более 108 человек.

Напомним, выборы в МО "Ланское" назначили после того как суд признал недействительным результаты голосования 2019 года по округу № 2. Мандатов лишились пять мундепов "Единой России", в том числе родной брат руководителя петербургского отделения партии Вячеслава Макарова Василий.