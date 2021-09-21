Стихийный бунт Галкиной

Фото Константина Ленькова

Вечером 21 сентября у дверей Горизбиркома сторонники кандидата в депутаты ЗакСа по округу № 21 Ольги Галкиной требовали честного подсчета голосов. Накануне Галкина, рекомендованная "Умным голосованием", с отрывом более чем в тысячу голосов лидировала в округе, но за считанные часы ситуация изменилась. Кандидат от ЛДПР Андрей Малков внезапно выиграл выборы.

В своем Telegram-канале Галкина призвала своих сторонников собраться у стен Горизбиркома в 17:00, за час до начала заседания комиссии по рассмотрению ее жалобы на незаконные действия председателей УИК. Оперативно мобилизовать сторонников не вышло - основная масса людей собралась примерно к шести часам вечера. Поддержать Галкину вызвались другие претенденты на мандаты в парламенте: баллотировавшийся в 22-м округе лидер петербургского отделения Партии роста Павел Швец и его однопартиец из 18-го округа Павел Кондрашов, а также несколько муниципалов. В спонтанном собрании приняла участие и экс-кандидат в ЗакС Ирина Фатьянова, которая планировала биться за мандат в 3-м округе, но была не допущена до выборов из-за работы в штабе Алексея Навального, который ранее признали экстремистской организацией и запретили.

К 18:00, когда начиналось заседание Горизбиркома, на узком тротуаре Вознесенского проспекте собрались до 30 человек. Пройти внутрь Галкиной не разрешили, так как у нее с собой не оказалось удостоверения кандидата. Зато со входом не было проблем у двух неизвестных молодых людей, которые скромно показали охране свои удостоверения, предположительно, сотрудников полиции.

Не попав на заседание, кандидатка решила пикетировать Горизбирком. На противоположной стороне дороги она встала с плакатом "21 округ. Беглов и ТИК перерисовали результаты выборов". Успевшие сбежаться на стихийное собрание сотрудники полиции отреагировали быстро. Галкину отвели в сторону и переписали ее паспортные данные, напомнив о запрете проводить публичные мероприятия во время пандемии.

Но кандидатку это не остановило. Вместе со сторонниками она начала скандировать у окон заседавшего Горизбиркома "позор" и "верните честные выборы". Волеизъявление граждан силовики тоже быстро прекратили. Они потребовали у присутствующих разойтись и те замолчали.

Вскоре на заседание попыталась пробиться бывшая ЧПСГ участковой избирательной комиссии №1662 в Петроградском районе Анастасия Федосеева, одна из тех, кого отстранили от подсчета голосов по решению суда. Она пыталась объяснить охраннику ГИК, что обязана доложить о замеченных нарушениях членам вышестоящей комиссии. Полицейским это рвение не понравилось, но задержать они решили почему-то Галкину, которая в это время просто стояла в арке поблизости. Сотрудник полиции попросил ее паспорт и заявил, что она "незаконно агитирует".

- Я агитировала только во время избирательной кампании, - удивленно ответила Галкина.

Давать разъяснения полицейский не стал. Вместо этого он объявил, что не вернет Галкиной паспорт, поскольку она теперь в статусе задержанной. Вместе с активистами Петром Ильиным и Андреем Шваей доставили в 1-й отдел полиции. Около 21:00 Галкину отпустили без протокола. Двум другим задержанным повезло меньше - им вменили "коронавирусную" 8.6.1 КоАП и выпустили чуть позже.

За несколько часов до событий у Горизбиркома ТИК № 48, отвечающая за выборы в округе № 21, провела заседание по утверждению итогов голосования. Отельные члены комиссии и журналисты, желавшие его посетить, придя к администрации Московского района, где обычно собирается избирком, наткнулись на закрытую дверь. На стук охранники никак не реагировали, а полицейский, который также находился в здании, изредка подходил к стеклянной двери и фотографировал происходящее снаружи.

Его коллеги, дежурившие на улице, никакой активности не проявляли. Факт того, что административное здание в будний день оказалось закрыто для посетителей их никак не смутил. Да и сделать, по их словам, они ничего не смогли. Полицейский лишь сообщил, что он из низшей касты силовиков и ничего не решает.

Члены комиссии пытались попасть в здание разными способами. Сперва направились в центральный вход, где их тоже не пустили. Позже через вход в Московский районный суд, но там дорогу перегородили приставы. Решили воспользоваться планом "б" - полуподвальным входом с задней стороны здания, через который, по слухам, внутрь попадали "нужные члены комиссии до этого".

В ночь после выборов администрация Московского района стала одним из центров политической жизни Петербурга. Там собрались многие кандидаты в Заксобрание и думский единоросс Виталий Милонов, с которым Галкина чуть не подралась из-за расхождений во взглядах, а также члены избирком и штабов кандидатов. Всех их привело сообщение о предполагаемой "перепеси" протоколов, про которую ЗАКС.Ру рассказал один из участников той ночной встречи. Якобы собравшиеся узнали, что председатели и члены УИК с заднего входа заносили в здание администрации бюллетени в незапечатанных сейф-пакетах, до этого не завершив, как положено, подведение итогов голосования.

Галкина рассказала, что Малков тоже был в администрации в ту ночь. По ее словам, хотя данные ГАС "Выборы" говорили об обратном, он был уверен в своей победе.

- Он говорил, что за ним стоит сам [вице-губернатор Александр] Бельский - человек, который курирует выборы в нашем городе. Он был уверен,что с его административным ресурсом он победит. Так и получилось, он получит мандат, - рассказала ЗАКС.Ру кандидат.

Малков, хоть и шел на выборы от ЛДПР, но ранее в тесных контактах с этой партией замечен не был и до недавнего времени ассоциировался скорее с единороссами. Состоял в президиуме городского отделения "Молодой Гвардии Единой России", был помощником Милонова. По информации ЗАКС.РУ, на 21-м округе на него ставил Смольный в противовес единороссу Никите Титенко из ближайшего окружения спикера ЗакСа Вячеслава Макарова и поддержанной "Умным голосованием" Галкиной, давней соратнице оппозиционера Максима Резника, также находившегося в неплохих отношениях с Макаровым.

На выборы Малков шел под лозунгом "Любите Девушки Простых Романтиков", радовавшего жителей и гостей Московского района с билбордов. Но Галкина уверяет, что по-настоящему активную предвыборную кампанию в округе вела только она.

- Когда в наш штаб стали поступать [предварительные] результаты выборов, мы поняли, что лидируем с большим отрывом, - рассказала кандидат от СР. - После этого председатели комиссий получили звонки, стали спешно собираться и со всеми документами и бюллетенями покидать участковую избирательную комиссию. Кто-то из них успел вывесить контрольные цифры, которые сфотографировали наши наблюдатели и передали нам в штаб. После этого 15-17 часов никто не знал, где они находятся. Они поехали в сторону администрации Московского района. Документы в ТИК поступили через 15-18 часов, и эти документы показывают, что за это время была проведена переписка протоколов.

Галкина уверена, что ее победу "украли". Она намерена продолжить борьбу за мандат, но уже через уголовные дела в отношении членов участковых избирательных комиссий, которые предположительно могут быть причастны к фальсификациям. По ее словам, имена виновных ей известны, а свои подозрения она готова подтвердить доказательствами.

Текст и фото - Константин Леньков