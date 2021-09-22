Избирком Петербурга подвел итоги выборов в ЗакС по спискам партий

Санкт-Петербургская избирательная комиссия в ночь на 22 сентября подвела итоги выборов депутатов Законодательного собрания города. Глава Горизбиркома Наталья Чечина сообщила, что действительными признаны 1,3 млн бюллетеней.

По результатам голосования за партии, больше всего голосов получила "Единая Россия" - 457 936. Второе место получила КПРФ - 240 291, далее идет "Справедливая Россия - За правду" - 174 896, "Новые люди" - 138 289, "Яблоко" - 125 870, ЛДПР - 108 703.

Таким образом, в новые состав Законодательного собрания попадают Алексей Аникин, Анастасия Мельникова, Александр Бельский, Андрей Кутепов, Павел Крупник. Еще партия получает 6 мандатов для распределения между своими кандидатами.

От КПРФ в ЗакСе остается Александр Рассудов, а также проходят Роман Кононенко, Вячеслав Бороденчик. "Коммунисты" получают еще два места в парламенте по партийному списку.

"Справедливая Россия - За правду" привела в ЗакС своего регионального руководителя Марину Шишкину, а также депутатов Государственной Думы Олега Нилова и Елену Драпеко.

От "Новых людей" в парламент проходят Дмитрий Павлов и Ольга Герасина. Павлов победил на выборах в одномандатном округе, так что второй мандат по списку должен достаться Дмитрию Панову.

"Яблоко" получает два мандата для депутата шестого созыва Бориса Вишневского и уполномоченного по правам человека Александра Шишлова.

У ЛДПР по спискам тоже два места. Лидерами его являются депутат Госдумы Владимир Жириновский и руководитель партии в городе Юрий Ломакин. Если Жириновский откажется от мандата в Петербурге, то следующий на очереди - действующий парламентарий города Павел Иткин.