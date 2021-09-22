           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 9:58

Прилепин заявил о готовности возглавить фракцию СР в новом созыве Госдумы

фото ЗакС политика Прилепин заявил о готовности возглавить фракцию СР в новом созыве Госдумы

Писатель, участник боевых событий в Донбассе Захар Прилепин сообщил, что готов стать главой фракции "Справедливой России – За правду" в новом созыве Госдумы.

"Если партия посчитает это необходимым, если сложатся так обстоятельства, то я готов [возглавить фракцию]. Если не сложатся, то я ещё так поработаю", – приводит высказывание Прилепина РИА "Новости".

В то же время литератор пока не решил, оставит ли себе депутатский мандат или откажется от него.

Добавим, ранее Прилепин принял предложение войти в кадровый резерв Кремля — "школу губернаторов", которая занимается подготовкой будущих региональных управленцев. Лидер СР Сергей Миронов позднее заявил, что действительно некоторых справороссов готовят к работе во власти России.

В нынешнем созыве Госдумы эсерам достались 27 мандатов.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости22 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru