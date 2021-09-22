В Хабаровске суд отказался отправлять в СИЗО художника по делу об оправдании терроризма

Хабаровский краевой суд не стал помещать в СИЗО местного художника Максима Смольникова (творческий псевдоним Hadad), о чем ходатайствовала прокуратура, информируют "Сетевые свободы".

Государственный обвинитель обжаловал постановление Центрального райсуда Хабаровска, который 6 сентября, невзирая на возражения следователя, отпустил Смольникова из СИЗО под запрет определенных действий.

Апелляция прокуратуры судом отклонена, Смольников остаётся вне стен изолятора. Его интересы представляют адвокаты Яков Пушкарев и Константин Бубон.

Художника, напомним, обвиняют в оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ) из-за комментария о теракте в УФСБ Архангельска, произошедшего в 2018 году.

После задержания в мае Смольников 4 месяца сидел в СИЗО.