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Новости 10:33

В Хабаровске суд отказался отправлять в СИЗО художника по делу об оправдании терроризма

фото ЗакС политика В Хабаровске суд отказался отправлять в СИЗО художника по делу об оправдании терроризма

Хабаровский краевой суд не стал помещать в СИЗО местного художника Максима Смольникова (творческий псевдоним Hadad), о чем ходатайствовала прокуратура, информируют "Сетевые свободы".

Государственный обвинитель обжаловал постановление Центрального райсуда Хабаровска, который 6 сентября, невзирая на возражения следователя, отпустил Смольникова из СИЗО под запрет определенных действий.

Апелляция прокуратуры судом отклонена, Смольников остаётся вне стен изолятора. Его интересы представляют адвокаты Яков Пушкарев и Константин Бубон.

Художника, напомним, обвиняют в оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ) из-за комментария о теракте в УФСБ Архангельска, произошедшего в 2018 году.

После задержания в мае Смольников 4 месяца сидел в СИЗО.


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