Верховный суд РФ предложил не сажать за преступления, пойти на которые вынудила бедность

Верховный суд РФ выступил с инициативой не назначать гражданам наказание, связанное с лишением свободы, в случае, если пойти на преступление их заставило удручающее материальное положение. Единственное условие: обвиняемый должен признать вину и раскаяться в содеянном.

"Суд не имеет права лишь формально ссылаться на степень общественной опасности преступления, а должен детально проанализировать нюансы уголовного дела и обосновать, почему он считает справедливой изоляцию подсудимого от общества. Совершение преступления из-за тяжелого материального положения при признании вины и сожалении о содеянном должно являться для суда аргументом в пользу возможности назначить наказание, не связанное с лишением свободы", – представляет позицию ВС РФ РАПСИ.

Верховный суд пришёл к соответствующей идее, пересмотрев приговор мужчине, осуждённому за контрабанду табака. Вместо трёх лет тюрьмы ему назначили условный срок. Во внимание приняли то обстоятельство, что у него имеются тяжелобольные дети и престарелые родители.

Следует отметить, что ранее Росстат известил о рекордных темпах снижения уровня бедности в стране — до 17,7 млн человек.