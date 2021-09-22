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В Москве пересчитают результаты ДЭГ, после опубликования которых в округах резко проиграла оппозиция

фото ЗакС политика В Москве пересчитают результаты ДЭГ, после опубликования которых в округах резко проиграла оппозиция

Технические специалисты общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве пересчитают голоса, полученные от избирателей в ходе дистанционного электронного голосования (ДЭГ), объявил глава штаба Алексей Венедиктов, заявление которого приводит "Коммерсант".

Кроме того, штаб решил учредить группу общественного аудита ДЭГ, главой которого назначили руководителя движения в защиту прав избирателей "Голос"* Григория Мельконьянца.

Напомним, 20 сентября в Москве неожиданным образом кандидаты от оппозиции "сдали" позиции после опубликования результатов дистанционного электронного голосования, существенно уступив кандидатам от власти.

Обновлённые результаты вызвали широкий общественный резонанс: КПРФ по этому поводу собиралась на мини-митинг в Пушкинской площади, требуя их отмены.

*"Голос" признан Минюстом РФ НКО-иноагентом


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