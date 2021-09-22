Число умерших от коронавируса россиян превысило 200 тысяч

Число умерших от коронавируса в России, по официальным данным, достигло 200 625 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. За минувшие сутки 21-22 сентября в статистику внесли 817 летальных исходов.

Всего за последний день в России выявлено 19 706 новых случаев заражения коронавирусом. Нарастающим итогом к 22 сентября известно о 7 333 557 случаев заболевания по всей стране.

В Петербурге заболел еще 1 521 человек. Всего с марта 2020 года в городе зафиксировано 606 116 случаев болезни. По официальным данным, на 21 сентября от коронавируса умерли 21 407 петербуржцев, 43 смерти внесли в статистику за минувший день.

В Москве, где в общей сложности больше всего выявленных случаев болезни, заразился еще 1 991 человек. В Подмосковье — 986.