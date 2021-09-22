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Новости 11:58

Новый корпус больницы Святителя Луки начал приём COVID-больных

фото ЗакС политика Новый корпус больницы Святителя Луки начал приём COVID-больных

Петербургский коечный фонд для больных коронавирусом пополнят места, которые развернут в новом корпусе больницы Святителя Луки: в медучреждении на эти цели предусмотрено 200 коек, известили в городском комитете по здравоохранению.

В конце июля больница вернулась к штатному режиму работы: ранее для пациентов с COVID-19 там были доступны 86 мест.

Отметим, что для петербуржцев с коронавирусом в городе осталось менее тысячи коек: это 18,97% от всего коечного фонда, развёрнутого в Северной столице, рассказали ранее в Смольном. 


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