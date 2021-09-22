"Этим цифрам я не верю": Три члена Горизбиркома голосовали против итогов выборов

При подведении Санкт-Петербургской избирательной комиссией итогов выборов в Законодательное собрание три члена Горизбиркома проголосовали против. Они заявили о желании приложить особое мнение к итоговому решению.

Член ГИК от "Яблока" Ольга Покровская напомнила о происходивших во время выборов нарушениях. В частности, она отметила, что членов комиссий массово отстраняли от работы перед подсчетом голосов, не обеспечили сохранность бюллетеней, после завершения подсчета члены комиссии "пропадали" и появлялись с большим количеством голосов за одного кандидата.

– Я считаю, что оно прошло с беспрецедентным количеством нарушений, которые, безусловно, исказили результаты выборов. Я получала информацию от наблюдателей, членов избирательных комиссий, кандидатов, сама ездила по участкам и могу судить о том, что происходило, – заявила Покровская.

Ее позицию поддержала член Горизбиркома от "Справедливой России – За правду" Екатерина Фесик. Она заявила, что не понимает причины такого быстрого подведения итогов:

– Это выглядит как попытка избежать полноценного обсуждения законности действий нижестоящих комиссий.

Итоги выборов Горизбирком решил подвести 21 сентября в 18:00 часов, но к тому моменту не все нижестоящие комиссии привезли свои итоговые протоколы. ГИК решил ждать — заседание по результатам выборов возобновилось ближе к полуночи.

Фесик добавила, что необходимо было проверить каждый случай нахождения людей в помещении участковой комиссии в нерабочее время. Законность своих действий доказывать должны были те, кого застали в неположенное время в комиссии, а не те, кто их уличил, считает член ГИК.

Со своим мнением выступил представитель КПРФ в Горизбиркоме Андрей Беляков. Он считает, что происходившее не похоже на выборы — все комиссии делали то, что хотели.

– Это просто фикция какая-то — то, что я подписал сейчас. Если бы была возможность не подписывать, я бы этот протокол не подписывал, потому что я не верю тому, что там написано. Этим цифрам я не верю, – заявил Беляков.

О своем негативном впечатлении от выборов высказался и член Горизбиркома от Партии Роста Алексей Березин, но особое мнение он не прикладывал и голосовал за утверждение итогов. Он отметил, что на избирательных участках Фрунзенского района каждые выборы "происходит чудо". Одни и те же избиратели по-разному голосуют за одни и те же партии в ЗакС и Государственную Думу, заявил Березин.

– ТИК № 29, "Единая Россия": в Законодательное собрание по списку — 11%, в Государственную Думу — 30%, – привел пример член Горизбиркома.

Напомним, по итогам выборов большинство в новом составе ЗакСа получает партия "Единая Россия". В парламенте больше не будет представителей Партии Роста, но появятся депутаты от "Новых людей".

София Саттарова