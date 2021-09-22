Велогонка La Strada масштабно ограничит движение в центре Петербурга 26 сентября

26 сентября в Петербурге будет перекрываться движение транспорта на разных участках в разное время из-за велогонки La Strada, сообщили в комитете по транспорту.

В этот день с 07:00 до 13:00 будет прекращено движение по адресам:

Южная дорога;

Большой Петровский мост;

улица Савиной;

Петровская площадь;

Петровский проспект от Ремесленной улицы до моста Красного Курсанта;

съезды с моста Бетанкура на Петровский проспект;

мост Красного Курсанта;

Ждановская набережная в направлении от моста Красного Курсанта к Большому проспекту П. С.; Ждановская улица от Офицерского переулка до Гимназического переулка;

Тучков мост;

Большой проспект П. С. от Тучкова моста до проспекта Добролюбова;

проспект Добролюбова в направлении от Большого проспекта П. С. к Зоологическому переулку;

площадь Академика Лихачева;

Мытнинская набережная от проспекта Добролюбова до Биржевого моста;

Биржевой мост;

набережная Макарова от Тифлисской улицы до Биржевого моста;

Биржевая площадь;

Университетская набережная;

Кадетская и 1-я линии В. О.;

Большой проспект В. О. от Кадетской и 1-й линий В. О. до 6-7-й линий В. О.;

2-3-я линии В. О. от Университетской набережной до Большого проспекта В. О.;

4-5-я линии В. О. от Университетской набережной до Большого проспекта В. О.;

Дворцовый мост;

Дворцовый проезд;

Адмиралтейская наб.;

Дворцовая наб.;

Эрмитажный мост;

площадь Суворова;

Троицкий мост;

Прачечный мост;

Верхний Лебяжий мост;

набережная Кутузова;

Воскресенская набережная;

Смольная набережная;

улица Смольного;

площадь Растрелли;

Лафонская улица (движение троллейбусов будет продолжено);

площадь Пролетарской Диктатуры (движение троллейбусов будет продолжено);

Смольный проспект;

Синопская набережная от проспекта Бакунина до Смольной набережной;

съезд с Большеохтинского моста на Смольную набережную;

съезд с Литейного моста на набережную Кутузова;

Невский проспект в направлении от Малой Морской улицы к Дворцовому проезду;

Мраморный переулок.

В тот же день, 26 сентября, с 07:00 до 15:00 будет закрыт проезд по адресам:

набережная реки Фонтанки от набережной Кутузова до улицы Чайковского;

Гагаринская улица от набережной Кутузова до Шпалерной улицы;

Академический переулок;

Менделеевская линия;

Биржевой проезд;

Мошков переулок;

Кричевский переулок;

Водопроводный переулок;

Южная дорога;

Северная дорога от набережной Гребного канала до д. 12 по Северной дороге.

С 06:00 до 23:59 не проехать будет по адресам:

проезд вдоль д. 4 по Дворцовой площади;

проезд вдоль д. 4 и д. 6-8 по Дворцовой площади;

Дворцовая площадь;

Миллионная улица от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки.

фото: pixabay.com