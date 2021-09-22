"Движемся к заветным цифрам": В РФ от COVID-19 привились уже 40 млн граждан

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что с каждым днём растёт удельный вес россиян с иммунитетом к COVID-19, полученным вследствие пройденной вакцинации.

"Сегодня у нас есть вакцина, [и] уже достаточно высокий удельный вес людей, которые уже имеют иммунитет, привились <...> или переболели. <...> Мы движемся к заветным цифрам", – приводит РИА "Новости" высказывание главного санитарного врача РФ.

Попова уточнила, что на сегодняшний день от коронавируса привились уже 40 млн россиян.

Напомним, старт массовой вакцинации от COVID-19 дал ещё в декабре 2020 года Владимир Путин.