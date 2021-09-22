Петербургские компании массово отправляют своих работников на удалёнку из-за коронавируса

Согласно данным исследования, проведённого центром SuperJob, работники 59% петербургских компаний были отправлены на удалённую работу: при этом 30% из них трудятся из дома из-за пандемии, а остальные — на постоянной основе.

Благодаря опросу удалось выделить положительные и отрицательные стороны дистанционной работы. Более половины опрошенных отметили экономию средств на проезд, кроме того, граждане рады любой возможности снизить контакт с заражёнными и не отвлекаться на офисный шум.

Наибольший минус дистанта являет собой ненормированный рабочий день, считают респонденты. Из других неудобств — необходимость совмещать работу и быт и затруднения в рабочей коммуникации. Более того, 27% заявили о нехватке живого общения.