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Выборы 2021

Новости 12:58

Макаров пообещал дать "самую жесткую, честную, но справедливую" оценку выборам в Петербурге

фото ЗакС политика Макаров пообещал дать "самую жесткую, честную, но справедливую" оценку выборам в Петербурге

Спикер минувшего, шестого созыва Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров прокомментирует ход и результаты выборов в городской парламент и Госдуму позже, сообщили в пресс-службе ЗакСа.

"Это будет самая жесткая, честная, но справедливая оценка", – передала слова Макарова начальник управления по информации ЗакСа Елена Гаврищук.

Макаров участвовал в выборах в Госдуму, в Заксобрании седьмого созыва его не будет. Первым о выдвижении Макарова в нижнюю палату парламента заговорил губернатор Петербурга Александр Беглов. После этого Макаров пытался подать также документы на выдвижение в Заксобрание, но в итоге не участвовал в праймериз и выдвинулся лишь по спискам в Госдуму. Подробнее о попытках Макарова остаться в Петербурге — в материале ЗАКС.Ру.

На выборах в ЗакС по 3-му округу победила дочь Макарова Марина Лыбанева. Когда стало ясно, что она проходит в городской парламент, она подала документы на смену фамилии на Макарову. Округ № 3 ранее представлял в ЗакСе ее отец, это территория всего Петроградского района, муниципалитет "Ланское" и часть МО "Озеро Долгое"

 

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