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Другороссы вывесили плакат "Мы вас не выбирали" на забор Госдумы: в отдел отправили пятерых

фото ЗакС политика Другороссы вывесили плакат "Мы вас не выбирали" на забор Госдумы: в отдел отправили пятерых

В Москве полиция прервала акцию сторонников незарегистрированной партии "Другая Россия Эдуарда Лимонова" у стен Государственной думы: манифест другороссов был посвящён прошедшим выборам депутатов федерального парламента, пишет SOTA.

"Сегодня мы выходим к "цитадели зла" — Государственной Думе, чтобы показать: МЫ ПРОТИВ. Чтобы получить честные выборы, не нужно участвовать в нечестных. Мы протестуем против выборов в их нынешней форме: жалкого цирка, полного фальсификаций и лишь отдалённо напоминающего честный демократический институт", – выступили с заявлением партийцы.

Активисты успели повесить на забор Госдумы плакат с надписью "Мы вас не выбирали" и зажечь несколько файеров, после чего их задержали полицейские.

Как итог, в отдел отправились другороссы Тимофей Филин, Иван Рыбкин, Мария Пастушкова, Сергей Семёнов, Егор Фещишин. Всех везут в ОВД "Тверское".

Фото: SOTA / Telegram


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