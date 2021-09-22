МГИК опроверг заявление Венедиктова о пересчёте итогов дистанционного голосования в Москве

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) заявила о невозможности пересмотра итогов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве, говорится в Telegram-канале избиркома.

По словам главы МГИК Дмитрия Реута, такой вопрос "в принципе нельзя поставить в рамках действующего законодательства".

"Все участковые избирательные комиссии, включая УИК ДЭГ, подвели итоги и подписали протоколы об итогах голосования, также итоги подвели все вышестоящие ТИК", – отчитался Реут.

О готовящихся пересчётах результатов ДЭГ ранее сегодня заявил начальник Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов, который добавил, что дал соответствующее поручение техническим специалистам.

Согласно п. 1.1 ст. 77 ФЗ "Об основных гарантиях", ч. 2 ст. 100 ФЗ "О выборах депутатов ГД" принять решение о повторном пересчёте голосов может только суд.

"Все итоги по всем выборам в Москве установлены, никакой пересчёт не возможен", – заключил Реут.

Напомним, 20 сентября в Москве неожиданным образом кандидаты от оппозиции проиграли после опубликования результатов ДЭГ, существенно уступив кандидатам от власти.

Обновлённые результаты вызвали широкий общественный резонанс: КПРФ по этому поводу собиралась на мини-митинг в Пушкинской площади, требуя их отмены.