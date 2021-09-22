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СК возбудил уголовное дело после исчезновения самолета Ан-26 с радаров под Хабаровском

фото ЗакС политика СК возбудил уголовное дело после исчезновения самолета Ан-26 с радаров под Хабаровском

Восточное межрегиональное управление СК на транспорте возбудило уголовное дело после исчезновения самолета Ан-26 недалеко от Хабаровска, сообщили в СК РФ.

Связь с самолетом пропала 22 сентября, когда он был в 38 километрах от Хабаровска. На борту находились шесть человек. Поиски самолета осложняют погодные условия и поздние часы по местному времени. СК возбудил дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

ТАСС и "Интерфакс" со ссылкой на источник пишут, что самолет, по предварительным данным, разбился в Большехехцирском заповеднике, столкнувшись с сопками. Ан-26, по словам источника, пропал во время полета на сверхнизкой высоте 600 метров. ТАСС пишет, что среди причин ситуации рассматирваются сложные погодные условия и ошибка пилотирования в этих условиях. 

фото: sledcom.ru


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