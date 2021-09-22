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Ректором РГПУ им. Герцена стал глава комитета по образованию Ленобласти Сергей Тарасов

фото ЗакС политика Ректором РГПУ им. Герцена стал глава комитета по образованию Ленобласти Сергей Тарасов

У Российского государственного педагогического университета им. Герцена сменился ректор: новым стал глава комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов, проинформировали в пресс-службе администрации региона.

Сам Тарасов тоже является выпускником петербургского педагогического вуза, он окончил его по специальности "учитель истории", после чего трудился преподавателем, был заместителем директора гимназии, руководил психолого-педагогическим медико-социальным центром.

В 2002 году получил пост проректора Ленинградского областного института развития образования. В свою очередь первым зампредом комитета образования Ленобласти стал в 2007 году, а уже в следующем году возглавил его.

Тарасов имеет степень доктора педагогических наук и учёное звание профессора.


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