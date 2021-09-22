Кремль не смог назвать сроки выхода Владимира Путина из самоизоляции

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пока не может назвать сроков выхода Владимира Путина из самоизоляции, передает "Интерфакс".

"Нет, пока точно вам не могу сказать. Но я еще раз повторяю: вы видите, график такой достаточно заполненный, поэтому, собственно, сути рабочего процесса никоим образом это не затрагивает и не меняет", – сказал Песков.

По его словам, сложно, в том числе, сказать, как Путин проведет свой день рождения — 7 октября. Песков отметил, что, как правило, в этот день Путин "все-таки как-то встречается и с друзьями, и с родными". Он оставил без уточнения вопрос о том, закончится ли самоизоляция президента к этому времени, отметив, что его день рождения "все-таки далеко".

Путин ушел на карантин 14 сентября после того, как приближенные к нему работники заразились коронавирусом. Он заявлял, что в его окружении десятки заболевших. При этом Песков утверждал, что президент здоров, а его тест на коронавирус дал отрицательный результат.