           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:26

Кремль не смог назвать сроки выхода Владимира Путина из самоизоляции

фото ЗакС политика Кремль не смог назвать сроки выхода Владимира Путина из самоизоляции

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пока не может назвать сроков выхода Владимира Путина из самоизоляции, передает "Интерфакс".

"Нет, пока точно вам не могу сказать. Но я еще раз повторяю: вы видите, график такой достаточно заполненный, поэтому, собственно, сути рабочего процесса никоим образом это не затрагивает и не меняет", – сказал Песков.

По его словам, сложно, в том числе, сказать, как Путин проведет свой день рождения — 7 октября. Песков отметил, что, как правило, в этот день Путин "все-таки как-то встречается и с друзьями, и с родными". Он оставил без уточнения вопрос о том, закончится ли самоизоляция президента к этому времени, отметив, что его день рождения "все-таки далеко".

Путин ушел на карантин 14 сентября после того, как приближенные к нему работники заразились коронавирусом. Он заявлял, что в его окружении десятки заболевших. При этом Песков утверждал, что президент здоров, а его тест на коронавирус дал отрицательный результат.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости22 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru