Число госпитализаций пациентов с COVID-19 за сутки возросло на сотню

В Петербурге за сутки 21-22 сентября госпитализировали 333 пациента с коронавирусом, следует из перечня эпидемиологических показателей Смольного. Накануне в больницы доставили 230 человек.

Всего в Петербурге развернуты 5 513 инфекционных коек. В стационарах на 22 сентября остаются 4 472 пациентов. 393 из них в реанимации, 152 подключены к аппаратам ИВЛ.

Лечение амбулаторно проходят 20 966 петербуржцев с COVID-19 и пневмониями. Бесплатные лекарства получают 19 440 человек. На карантине сидят 2 787 человек.

Полный цикл вакцинации в Петербурге завершили 1 616 887 человек. В городе есть запас вакцины в 758 137 доз.