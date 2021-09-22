Матвиенко: Совфед готов уточнить закон об иноагентах, но речи о его отмене не идет

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко допустила, что закон об иноагентах может быть скорректирован после того, как Совфед отследит его правоприменение в рамках минувшей избирательной кампании в России, но о его отмене полностью речи не идет, передает ТАСС.

"Совет Федерации по итогам этой выборной кампании проведет мониторинг правоприменительной практики [закона об иноагентах], если в чем-то [есть] двойное трактование или неправильное применение и нужно будет уточнить закон, мы готовы его уточнить. Но речи об отмене вообще закона об иноагентах не идет", - сказала Матвиенко.

Она добавила, что не видит дискриминации в отношении определенных СМИ в рамках закона об иноагентах.

Ранее о том, что "никакой отмены закона об иноагентах не будет" заявляла офицальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Редакции ряда СМИ, НКО и другие общественные организации ранее опубликовали петицию на Change.org, требуя отмены закона об иноагентах. Они указывали на то, что он противоречит Конституции России и Европейской конвенции о защите прав человека. Внесенные в реестры оказываются под угрозой уголовной ответственности, к которой могут привести малейшие нарушения, многие организации вынуждены прекратить деятельность, другие живут под риском проверок и принудительной ликвидации, при этом законодательство продолжает ужесточаться.