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Выборы 2021

Новости 16:13

За время выборов Горизбирком получил почти 900 обращений

фото ЗакС политика За время выборов Горизбирком получил почти 900 обращений

Глава Санкт-Петербургской избирательной комиссии Наталья Чечина на пресс-конференции 22 сентября рассказала, что за три дня выборов избирком получил 881 обращение по подготовке и проведению выборов. На все обращения комиссия ответила в установленные законом сроки, заявила Чечина.

Она добавила, что жалоб за три дня поступило 18. На них тоже реагировали быстро, сказала глава Горизбиркома.

По ее мнению, в целом процесс голосования прошел в соответствии с действующим законодательством.

Член ГИК Олег Зацепа добавил, что количество нарушений "не столь велико, как кто-то ожидал". Отменены итоги голосования только на семи участках по выборам в Государственную думу и на шести по выборам депутатов Законодательного собрания. 

София Саттарова


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