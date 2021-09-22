За время выборов Горизбирком получил почти 900 обращений

Глава Санкт-Петербургской избирательной комиссии Наталья Чечина на пресс-конференции 22 сентября рассказала, что за три дня выборов избирком получил 881 обращение по подготовке и проведению выборов. На все обращения комиссия ответила в установленные законом сроки, заявила Чечина.

Она добавила, что жалоб за три дня поступило 18. На них тоже реагировали быстро, сказала глава Горизбиркома.

По ее мнению, в целом процесс голосования прошел в соответствии с действующим законодательством.

Член ГИК Олег Зацепа добавил, что количество нарушений "не столь велико, как кто-то ожидал". Отменены итоги голосования только на семи участках по выборам в Государственную думу и на шести по выборам депутатов Законодательного собрания.

София Саттарова