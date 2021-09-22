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Выборы 2021

Новости 16:28

ГИК Петербурга объявила об отмене результатов выборов на семи участках

фото ЗакС политика ГИК Петербурга объявила об отмене результатов выборов на семи участках

Городская избирательная комиссия Петербурга объявила об отмене результатов выборов на семи избирательных участках, следует из сообщения члена ГИК с правом решающего голоса Юрия Кузьмина, которое публикует городской медиацентр "Выборы-2021".

"Мы можем констатировать, что в целом на территории Санкт-Петербурга выборы прошли в четком соответствии с нормами федерального и регионального законодательства, хотя на некоторых избирательных участках были нарушения. Территориальные избирательные комиссии в Санкт-Петербурге признали недействительными и отменили итоги голосования на семи избирательных участках по выборам депутатов в Государственную думу РФ и на шести избирательных участках по выборам депутатов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга", - отчитался Кузьмин.

Так, результаты голосования аннулировали на участке № 803 в Кировском районе, в котором сразу по завершении выборов 19 сентября у председателя УИК Михаила Федорова случилась истерика, в ходе которой он начал разбрасывать бюллетени из сейф-пакетов и стационарной урны. Прибывшая на место полиция задержала его и одного члена комиссии, участвовавшего в инциденте. В их отношении решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Кроме того, результаты голосования отменены в УИК № 215, в которой неожиданным образом оказалось больше бюллетеней, чем было выдано избирателям.

Наконец, аналогичное решение принято и в отношении УИК № 11: там не менее 11 граждан, пришедших голосовать, узнали о том, что они уже свой выбор сделали.

"Мы со стороны Санкт-Петербургской избирательной комиссии реагировали на все нарушения, продолжаем работать", - резюмировал Кузьмин.


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