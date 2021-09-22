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Новости 17:01

В Горизбиркоме считают, что суд не отменит итоги выборов в округе № 18 по иску Никешина

фото ЗакС политика В Горизбиркоме считают, что суд не отменит итоги выборов в округе № 18 по иску Никешина

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Олег Зацепа сомневается, что депутат Законодательного собрания Сергей Никешин сможет отменить в суде результаты выборов в парламент по округу № 18. Об этом Зацепа заявил 22 сентября на пресс-конференции по итогам голосования.

Член Горизбиркома отметил, что Никешин подавал два иска: об оспаривании отказа в регистрации в решении территориального избиркома и об оспаривании решения ГИК с поддержанием позиции ТИК. Удовлетворен только последний иск, напомнил Зацепа. Он считает, что решение Горизбиркома по жалобе "носило вторичный характер".

- Эти судебные акты по процессуальным соображениям отменены, но на действительности результатов по избирательному округу это никоим образом не сказывается. Конечно, могут быть оспорены результаты [выборов], однако я думаю, что перспективы у такого административного дела не будет в суде, - заявил член ГИК.

Ранее 22 сентября стало известно, что Верховный суд удовлетворил иск Никешина к Горизбиркому. Депутат планировал участвовать в выборах в новый парламент как самовыдвиженец, но территориальный избирком нашел большой брак в подписях избирателей в его поддержку. ГИК поддержал решение террриториальной комиссии об отказе Никешину в регистрации в качестве кандидата в депутаты. 

София Саттарова


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