Неизвестные попытались взломать Telegram кандидатки в ЗакС Галкиной

Telegram-аккаунт кандидатки в депутаты Законодательного собрания по 21-му округу от "Справедливой России - За правду" Ольги Галкиной утром 22 сентября попытались взломать неизвестные, об этом она сама сообщила ЗАКС.Ру. Ей удалось сразу же восстановить доступ к аккаунту.

- Я узнала об этом с утра, когда включила свой телефон. Пришло сообщение в четыре утра. Мы посмотрели - да, там были какие-то параллельные входы, но поскольку я им пользуюсь - значит, все нормально, - рассказала Галкина.

Она отметила, что скрывать ей нечего, и она готова сама все показать при необходимости, так что не считает попытку взлома существенной проблемой.

- По этой части я спокойна. Меня сейчас беспокоят другие вещи, - добавила она.

Напомним, по итогам выборов мандат в 21-м округе получил кандидат от ЛДПР Андрей Малков. По предварительным данным ГАС "Выборы" Галкина лидировала по количеству голосов, но уже утром 21 сентября результаты перераспределили в пользу Малкова, который до этого занимал четвертую строчку, отставая на 1,2 тысячи бюллетеней.

Вечером 21 сентября территориальный избирком утвердил победу Малкова. Он обогнал ее на 145 голосов. Галкина уверена, что итоги были сфальсифицированы. Она намерена добиться пересмотра результатов выборов через суд.

Константин Леньков