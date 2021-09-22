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"ОВД-Инфо": В инспекции ПДН петербургскому школьнику припомнили не только единичные прогулы, но и вопрос о вбросах на выборах

фото ЗакС политика "ОВД-Инфо": В инспекции ПДН петербургскому школьнику припомнили не только единичные прогулы, но и вопрос о вбросах на выборах

В Петербурге учащегося 11 класса позвали на беседу к инспектору по делам несовершеннолетних после того, как он задался вопросом о возможных вбросах на избирательном участке в его школе на своей странице "ВКонтакте", рассказал он сам "ОВД-Инфо".

Пост юноша разместил 19 сентября. В этот же день, сообщил молодой человек,  инспектор по делам несовершеннолетних позвонила семье школьника и настойчиво попросила удалить публикацию. В ответ мать школьника поинтересовалась у звонившей, "поймала ли та всех преступников, и положила трубку".

21 сентября юноша и его мать всё же встретились с сотрудницей полиции, которая якобы заявила о готовности поставить его на учёт "как склонного к антисоциальному поведению".

"Какое-то максимальное унижение испытал от невероятного диалога", - поделился молодой человек впечатлениями от встречи с "ОВД-Инфо".

В публикации издания номер школы и прикреплённого к ней избирательного участка не называются.

Обновлено в 18:20.

При этом в "ОВД-Инфо" уточнили, что встречу инспектора ПДН со школьником и его матерью назначили раньше публикации им заметки о выборах: учащегося вызвали на беседу из-за нескольких прогулов занятий по семейным обстоятельствам.

"Однако в дальнейшем к списку претензий сотрудницы полиции добавилась запись о вбросах на выборах, которую она по телефону назвала "провокацией" и потребовала удалить. После этого школьник опубликовал запись о том, что она звонила, и употребил там нецензурную лексику. Именно из-за этой записи инспектор угрожала поставить его на учет", - добавили в издании.


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