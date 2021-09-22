Единое "Ланское"

Кроме выборов депутатов Государственной думы и Законодательного собрания с 17 по 19 сентября проходило и голосование за муниципальных депутатов в местный совет МО "Ланское" по многомандатному избирательному округу №2. Здесь, как и на выборах в высшие органы законодательной власти, абсолютными лидерами стали представители "Единой России". ЗАКС.Ру рассказывает, как местные жители избирали себе в муниципальный совет единороссов.

Результаты выборов 2019 года по 2-му округу отменили в январе 2020 года по решению Приморского районного суда из-за упорного нежелания ИКМО "Ланское" регистрировать кандидата от "Справедливой России" Павла Чупрунова, активиста "Команды Чёрной речки". ИКМО да этого неоднократно отказывала ему в регистрации и даже после того, как суд обязал его зарегистрировать, не внесла его в бюллетень. После решения суда пятеро депутатов, среди которых был родной брат спикера Заксобрания Вячеслава Макарова Василий, лишились своих мандатов.

Выбрать депутатов в муниципальный совет можно было на пяти избирательных участках: №1798, №1800, №1801, №1806 и №1809. Судя по данным ГАС "Выборы", представители "Единой России" буквально уничтожили своих оппонентов на последних четырёх участках — в среднем там разрыв с результатами остальных вместе взятых кандидатов составляет 1836 голосов.

"Уникальная" для этих выборов ситуация сложилась на участке №1798. Там лучший результат показал "яблочник" Николай Солодков — за него проголосовало 237 человек. Остальная четверка победителей: справедливоросс Роман Лунев, единоросска Анастасия Ковшенина, Юлия Бобылева от "Яблока" и Кирилл Кирилличев из КПРФ получили от 194 до 164 голосов. Кандидат в местный совет от "Яблока" Солодков, который дежурил на этом участке рассказал ЗАКС.Ру, что к этой комиссии отсутствуют какие-либо претензии.

— Я был там все три дня. Как я понял, из всех пяти это была самая честная комиссия. Реально честные люди. Никаких подозрительных людей, и по явке у меня все сошлось, — рассказал Солодков.

На остальных участках за "Единую Россию" проголосовало аномальное количество избирателей. Например, на участке №1806, где во второй день голосования смогли пресечь вброс бюллетеней, единороссы получили почти по 500 голосов. Ранее ЗАКС.Ру писал о подозрительных молодых людях, которые стояли возле урн и перекрывали обзор наблюдателям в третий день голосования.

Ещё об одной странности на этом участке стало известно после подсчета голосов. Кандидат от КПРФ Кирилл Кириличев получил на этом участке 488 голосов, что в 5,4 раза больше среднего количества полученных голосов на остальных участках. А вот его соперница от "Единой России" Анастасия Ковшенина на этом участке получила лишь 4 (четыре) голоса, но на других участках ее голоса исчисляются сотнями. Председатель ИКМО Максим Никитин рассказал ЗАКС.Ру, что не считает странным такое распределение голосов между Кириличевым и Ковшениной.

— Может, Ковшенина на этом участке работала плохо, — предположил Никитин.

Смогла отличиться председатель комиссии №1809 Юлия Чубарева, которая работает в отделе культуры в МО "Ланское". Ещё в первый день голосования, 17 сентября, появились сообщения о "вбросе" на ее участке, правда, Чубарева в это не поверила и отказалась комментировать фотографию кандидата в местный совет от "Справедливой России — За правду" Ильи Мохова, на которой была запечатлена плотная пачка бюллетеней на дне урны для голосования. На следующий день член член Горизбиркома Юрий Кузьмин заявил, что не увидел "большего скопления бюллетеней, чем пять". Впрочем, проблемы на участке на этом не закончились. 18 сентября возле участка полиция ловила карусельщиков с чужим паспортом, которые, как считают оппозиционные кандидаты, якобы пытались незаконно получить бюллетени. Оставшиеся два дня в салоне полицейского автомобиля дважды оказывался кандидат в мундепы от "Яблока" Дмитрий Лысов. В первый раз, 18 сентября, его задержали по обращению одного из членов комиссии якобы из-за незаконной агитации возле участка, а 19 сентября, во время подсчета голосов, он снова попал в 35-й отдел полиции из-за странного происшествия с Чубаревой. На видеозаписи издания SOTA видно, как председатель комиссии падает на сидящего Лысова и кричит: "Зачем вы меня бьете, вы чего! Зачем ты поставил мне подножку?" В итоге кандидата удалили с участка и доставили в отдел. Позже его из отдела вызволял депутат Заксобрания Борис Вишневский. Сам Лысов рассказал ЗАКС.Ру, что никакого нападения не было, а Чубарева свалилась на него специально, чтобы под надуманным предлогом удалить с участка нежелательного наблюдателя.

На участке №1800, который был расположен в Медицинском училище №9, тоже происходило неладное. Там члены комиссии случайно выдавали по открепительным удостоверениям по пять бюллетеней, хотя должны дать лишь один. "Щедрая" ЧПРГ на вопрос корреспондента ЗАКС.Ру о том, как подобное могло произойти, рассказала, что ее просто отвлекли, но она вовремя забрала бюллетени назад.

- А я вернула. Просто у меня как раз принесли на подпись новые [бюллетени]. Меня отвлекли. Все вернули. Все нормально, - ответила член комиссии, отказавшаяся представиться.

Кандидатка в совет МО от "Яблока" Юлия Бобылева добавила, что вернуть незаконно выданные бюллетени получилось только после того, как она обратила на это внимание. Сколько еще бюллетеней были выданы по ошибке - неизвестно.

На этом же участке избиратели заметили, что в выборах принял участие их родственник, который уже несколько месяцев находится за 110 километров от города и не мог добраться избирательного участка из-за проблем со здоровьем. На такое замечание член комиссии, по словам Бобылевой, ответил: "А вдруг она проголосовала, вы же не знаете, приходила она или нет". Председатель комиссии Николай Доброгорский прокомментировать корреспонденту ЗАКС.Ру случившееся не смог, так как был на обеде.

Еще один кандидат от "Яблока" Михаил Молчанов рассказал про возможные нарушения на участке №1801. По его словам, члены комиссии пытались помешать наблюдателям и ЧПСГ контролировать ход голосования.

- Да там множественные нарушения были. У нас были "карусельщики", половину народа мы еще на улице отсеивали. Сама председатель и члены комиссии во время подсчета бюллетеней загораживали всячески, отгородились от нас, просили соблюдать дистанцию. Ходили молодчики от "Единой России" - "титушки", так называемые. Закрывали обзор членам комиссии с правом совещательного голоса, которые вели съемку, - рассказал Молчанов.

О возможных "карусельщиках" рассказала ЗАКС.Ру и наблюдатель от "Справедливой России - За правду" Софья Борисова. По ее словам, часть подозрительных молодых людей удалось прогнать с участка, но некоторые смогли пройти даже после "проверки" их документов сотрудниками полиции.

- Полиция, проверяя паспорт, проверяла только имя и фамилию и не смотрела регистрацию. В какой-то момент нам отправили информацию, что будет поток "карусельщиков". Когда они зашли, мы начали снимать, и по итогу председатель комиссии хотела нас удалять с участка: якобы снимая карусельщиков, мы снимали данные избирателей и нарушали закон, - рассказала Борисова.

Она также упомянула провокаторов, которые при замечаниях наблюдателей к работе комиссии, начинали оказывать давление на них: оскорблять и угрожать выбить телефон из рук.

На заседании избирательной комиссии МО "Ланское" по утверждению итогов голосования 22 сентября председатель ИКМО Никитин заявил, что был практически на всех пяти участках, но не заметил нарушений. Сообщения из СМИ ни он, ни другие члены комиссии не видели — говорят, что слишком много работы у них было в эти три дня.

Лысов, присутствующий при утверждении результатов выборов, выступил от лица "Команды Чёрной речки" с заявлением об отказе признавать итоги голосования.

— Заявляю от лица команды меня пославшей, что команда не признает результаты прошедших выборов и будет добиваться их отмены, а также приложим все силы, чтобы о возмутительном поведении членов избирательной комиссии МО "Ланское", стало известно избирателям нашего округа и как можно дальше за его пределами, — декларировал кандидат.

Новыми депутатами стали единороссы Анастасия Ковшенина, Серафима Мешалкина, Юрий Омельчнович, Константин Шостапалов и Ширалиев Рауф Мусафат Оглы. Победители на утверждение итогов не пришли. Таким образом, муниципальный совет МО "Ланское" по-прежнему представляют только сторонники "Единой России".

Лидер движения "Команда Черной речки" Павел Чупрунов рассказал ЗАКС.Ру, что он и его соратники не верят в результаты выборов. Сейчас они вместе с юристами готовят судебные иски по отмене итогов голосования.

- Мы проанализировали цифры, которые были занесены в ГАС "Выборы". На наш взгляд, цифры абсолютно рисованные, мы все с этим согласились. Не может быть, что на участке №1800 за единоросса проголосовало более 90%. За Ширалиева Рауфа 99%. Это абсолютная рисовка. Было множество нарушений - мы ловили "карусельщиков" за руки, проверяли их прописки. Выборы признавать мы не будем и будем писать иск в суд для очередной отмены итогов. Являются ли эти нарушения настолько серьезными, чтобы повлиять на итоги выборов - суд будет думать об этом. Я думаю, что комиссия №1800 - это самый быстрый способ отменить, - рассказал Чупрунов.

Довольна ходом голосования осталась претендентка на место в муниципальном совете от ЛДПР Наталья Томберг, которая поделилась с ЗАКС.Ру своими впечатлениями о ее первой кампании. По словам кандидатки, нарушения на участках были, но что происходило на участках в МО "Ланское" она не знает.

- Я считаю, что мы достойно провели предвыборную кампанию, у нас нет ни нарушений, ни фальсификаций, со стороны нашей партии. Эти выборы для меня первые, но не последние! И наша партия самая достойная и честная, независимо от итогов выборов. Нарушений на многих УИК было предостаточно, они всем известны. Это и "карусельщики", и вбросы бюллетеней, какие были именно на Черной речке, мне неизвестно, - рассказала Томберг.

За нее проголосовало 79 человек, что стало самым низким результатом. Всего на этих выборах 337 избирателей решили поддержать ЛДПР.

Константин Леньков