Петербургский суд отказал в УДО Михаилу Глущенко, осуждённому за убийство Старовойтовой

Дзержинский районный суд Петербурга счёл, что осуждённый за убийство депутата Государственной думы Галины Старовойтовой Михаил Глущенко не достоин условно-досрочного освобождения, информирует объединённая пресс-служба судебных инстанций города.

В 2015 году Глущенко, напомним, получил 17 лет колонии как соучастник преступления.

Старовойтову убили в 1998 году: её застрелили в подъезде дома на набережной канала Грибоедова в Петербурге. Глущенко сам объявил себя причастным к произошедшему. За организацию убийства перед судом также предстали бывший прапорщик ГРУ Юрий Колчин, получивший 20 лет колонии, и исполнитель Виталий Акиншин, которому дали 23,5 года тюрьмы.

В августе 2021 года суд принял ходатайство защиты Глущенко об УДО к рассмотрению. Он и раньше подавал на условно-досрочное: в 2020 году он просил суд его не рассматривать, и суд прошение вернул.