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Новости 18:28

Роскомнадзор начал вести реестр социальных сетей

фото ЗакС политика Роскомнадзор начал вести реестр социальных сетей

Роскомнадзор на своем сайте заявил, что начал вести реестр социальных сетей для контроля соблюдения ими российского законодательства.

Первыми в реестр попали соцсети Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, Youtube, "ВКонтакте" и "Одноклассники". РКН направил их руководству уведомление о включении в список. 

С 1 февраля в России вступил в силу закон о самоконтроле социальных сетей, который предусматривает создание такого реестра. По этому закону, соцсети, попавшие в него, обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенную информацию.

Также закон обязывает интернет-ресурсы размещать правила социальных сетей, счетчик посещаемости, электронную форму для обращений пользователей о выявлени противоправной информации, а также ежегодно публиковать отчет о рассмотрении подобных обращений. Кроме того, соцсети теперь должны уведомлять пользователя об ограничениях к его контенту, принимать меры по предписаниям Роскомнадзора.

У Роскомнадзора накопились претензии к ряду соцсетей из-за неудаления противоправного контента. На 14 сентября сумма штрафов Facebook превысила 90 млн рублей, Twitter - около 60 млн, Telegram - примерно 40 млн.

 


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