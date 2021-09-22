Роскомнадзор начал вести реестр социальных сетей

Роскомнадзор на своем сайте заявил, что начал вести реестр социальных сетей для контроля соблюдения ими российского законодательства.

Первыми в реестр попали соцсети Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, Youtube, "ВКонтакте" и "Одноклассники". РКН направил их руководству уведомление о включении в список.

С 1 февраля в России вступил в силу закон о самоконтроле социальных сетей, который предусматривает создание такого реестра. По этому закону, соцсети, попавшие в него, обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенную информацию.

Также закон обязывает интернет-ресурсы размещать правила социальных сетей, счетчик посещаемости, электронную форму для обращений пользователей о выявлени противоправной информации, а также ежегодно публиковать отчет о рассмотрении подобных обращений. Кроме того, соцсети теперь должны уведомлять пользователя об ограничениях к его контенту, принимать меры по предписаниям Роскомнадзора.

У Роскомнадзора накопились претензии к ряду соцсетей из-за неудаления противоправного контента. На 14 сентября сумма штрафов Facebook превысила 90 млн рублей, Twitter - около 60 млн, Telegram - примерно 40 млн.