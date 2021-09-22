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Новости 18:48

Петербург получит 4,5 млрд рублей от правительства на оплату больничных по COVID-19

фото ЗакС политика Петербург получит 4,5 млрд рублей от правительства на оплату больничных по COVID-19

Петербург получит более 4,5 млрд рублей из резервного фонда правительства, сообщили в Смольном. Эти деньги пойдут на оплату больничных для пациентов с COVID-19 или подозрением на эту инфекцию.

Губернатор Александр Беглов подписал постановление, которое одобряет проект соглашения о предоставлении денег из резервного фонда. Указано, что эти 4,5 млрд пойдут на "борьбу с последствиями распространения коронавирусной инфекции".

Деньги направят в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Петербурга. Это позволит оплатить счета на медпомощь, оказанную в условиях круглосуточного стационара в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования с 1 января по 30 июня 2021 года.

 


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