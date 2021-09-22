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Автор доносов на "Медузу" и "Важные истории" попросил признать The Bell  иноагентом

фото ЗакС политика Автор доносов на "Медузу" и "Важные истории" попросил признать The Bell  иноагентом

Бывший член московской Общественной наблюдательной комиссии Александр Ионов обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой признать издание The Bell иностранным агентом, делится ТАСС.

"Сегодня я подал обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить финансирование The Bell и признать его иноагентом. У меня есть основания полагать, что ряд компаний и организаций в США спонсируют американское юридическое лицо основателя издания Елизаветы Осетинской", - высказался Ионов.

По информации Ионова, Осетинская основала проект The Bell после прохождения обучения по программе для журналистов-расследователей в Стэнфордском университете в США. Управляет изданием, как осведомлён бывший член ОНК, американское юридическое лицо Polestar Digital Ventures Inc, которое Осетинская открыла в штате Делавэр в 2017 году.

"После того как Елизавета в январе 2018 года посетила университет Беркли и встретилась там с рядом людей, предположительно работающих на ЦРУ, её юридическое лицо начало получать прямое финансирование из разных организаций. Например, согласно форме 990, Investigative Studios Inc ежегодно выделяет Осетинской $132 тысяч целевого финансирования, и это не единственная организация, которую мы нашли", - привёл обнаруженные факты иностранной финансовой "интервенции" в бюджет The Bell Ионов.

В свою очередь деятельность Investigative Studios Inc якобы спонсируется государством, уверяет Ионов, в связи с чем он приходит к выводу о том, что издание получает деньги американских налогоплательщиков.

Следует добавить, что каких-либо документов, подтверждающих доводы Ионова, ни он сам, ни ТАСС не опубликовали.

Ранее после жалоб Ионова в перечень СМИ-иноагентов попали "Медуза"* и "Важные истории"**.

*"Медуза" внесена в список СМИ-иноагентов

**"Важные истории" внесены в список СМИ-иноагентов


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