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Из дома Зингера на Невском проспекте выселяют собственника магазина "Дом книги"

фото ЗакС политика Из дома Зингера на Невском проспекте выселяют собственника магазина "Дом книги"

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал недействительными заключенные договоры субаренды между ЗАО "Зингер" и ООО "Книжный магазин № 1", собственником магазина "Санкт-Петербургский Дом книги", пишет РБК.

ЗАО "Зингер", собственник помещений в доме Зингера, подал иск в марте 2021 года. В пресс-службе Альфа-Банка, собственника ЗАО, заявили, что компания требовала расторжения договоров, потому что считает, что они заключены на невыгодных для арендодателя условиях.

"Книжный магазин № 1" платит ЗАО "Зингер" по восьми договорам субаренды на общую площадь четыре тысячи кв. м порядка 7 млн рублей в месяц. Пр этом, по оценкам экспертов, рыночная стоимость аренды такого пространства может составлять порядка 12 млн рублей.

В банке заявили, что собственник готов заключить новые договоры с действующими арендаторами дома Зингера по рыночным ценам. Однако вместо нынешнего арендатора банк намерен разместить в здании АО "ТФ Санкт-Петербургский дом книги". Эта организация принадлежит Смольному и управляет сетью из четырех книжных магазинов. В "Альфа-Банке" сообщили, что Смольный уже обратился к ним с просьбой рассмотреть вопрос о передаче помещений на первом и втором этажах в долгосрочную аренду им.

 


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